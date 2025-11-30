कंटेनर ने ई-ऑटो को 3 किमी तक घसीटा, दंपती की मौके पर मौत, बेटी और ऑटो चालक की हालत नाजुक

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाइपास पर शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली दुर्घटना हो गई। सड़क पार कर रहे एक ई-ऑटो को तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो कंटेनर के आगे बोनट में फंस गया और चालक उसे रोकने के बजाय करीब तीन किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में ऑटो सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय बेटी और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।