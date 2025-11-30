कंटेनर ने ई-ऑटो को 3 किमी तक घसीटा, दंपती की मौके पर मौत, बेटी और ऑटो चालक की हालत नाजुक

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाइपास पर शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली दुर्घटना हो गई। सड़क पार कर रहे एक ई-ऑटो को तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो कंटेनर के आगे बोनट में फंस गया और चालक उसे रोकने के बजाय करीब तीन किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में ऑटो सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय बेटी और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
मिली जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थनगर निवासी पंकज सिंह पत्नी सरिता सिंह और बेटी अंशिका के साथ इज्जतनगर के पटेल ढाबे के पास स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। परिवार के साथ सिद्धार्थनगर के ही ऑटो चालक जाहिद भी आया हुआ था। रात करीब 11 बजे जब ई-ऑटो सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो कंटेनर के बोनट में फंस गया और चालक तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता रहा।
हादसे की जानकारी फैलते ही राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। करीब तीन किलोमीटर आगे एहलादपुर पुलिस चौकी के पास पुलिस व स्थानीय लोगों ने कंटेनर को किसी तरह रोक लिया। तब तक पंकज सिंह और उनकी पत्नी सरिता सिंह की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने दंपती को मृत घोषित कर दिया। बेटी अंशिका और ऑटो चालक जाहिद को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दुर्घटना के बाद बड़ा बाइपास पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और यातायात सुचारू कराया। इज्जतनगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि कंटेनर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग