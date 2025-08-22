नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप, 14 सभासदों ने डीएम से की शिकायत, बजट रद्द कर नई बैठक बुलाने की मांग

प्रतिनिधि मंडल ने अप्रैल से अगस्त तक के पारित बजट पर भी सवाल खड़े किए। सभासदों का कहना था कि बजट उपलब्ध ही नहीं था, फिर भी अधिकारियों ने जबरन उसे पास करा लिया। उनका आरोप है कि बजट में पारदर्शिता नहीं है और जनहित की योजनाओं को दरकिनार कर मनमानी की गई है। सभासदों ने नेहरू पार्क से शिलापट्ट तोड़ने और वहां लगी जानवरों की मूर्तियां हटाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनता की भावनाओं से जुड़ा विषय है, जिस पर बिना अनुमति कार्रवाई की गई।