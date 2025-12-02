इंस्पेक्टर पर गिरी करप्शन की गाज, 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन का जबरदस्त ट्रैप ऑपरेशन

सोमवार दोपहर निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम थाना पहुंची। तय रणनीति के मुताबिक पीड़ित ने जैसे ही आरोपी इंस्पेक्टर को रकम दी, टीम ने तुरंत निरीक्षक कक्ष में दबिश दी और अरुण कुमार यादव को नोटों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके पर ही बरामद रकम, नोटों की गिनती और अन्य साक्ष्य सुरक्षित किए गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई।