थाने से कुछ कदम दूर गोकशी, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस की चौकसी पर उठे सवाल, जाने मामला

बरेली। कानून-व्यवस्था की नाक के नीचे गोकशों ने ऐसी वारदात कर डाली, जिसने पुलिस की चौकसी की पोल खोल दी। थाना बिथरी चैनपुर से महज एक किलोमीटर दूर ग्राम फरीदापुर के नहर किनारे रविवार तड़के गोकशों ने गौकशी कर दी। सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो खून और अवशेष देखकर सन्न रह गए।
देखते ही देखते गांव में भीड़ जुट गई। लोग गोकशों की इस करतूत पर गुस्से से उबल पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से फरार हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
ग्रामीणों का कहना है कि थाने की इतनी नजदीकी के बावजूद पुलिस गश्त न के बराबर रहती है। इसी वजह से गोकशों के हौसले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि गोकशों को चिह्नित किया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।