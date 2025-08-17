थाने से कुछ कदम दूर गोकशी, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस की चौकसी पर उठे सवाल, जाने मामला

बरेली। कानून-व्यवस्था की नाक के नीचे गोकशों ने ऐसी वारदात कर डाली, जिसने पुलिस की चौकसी की पोल खोल दी। थाना बिथरी चैनपुर से महज एक किलोमीटर दूर ग्राम फरीदापुर के नहर किनारे रविवार तड़के गोकशों ने गौकशी कर दी। सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो खून और अवशेष देखकर सन्न रह गए।