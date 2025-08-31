शेरगढ़ में जंगल में गौकशी, अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, हिंदू संगठनों में रोष, पुलिस जांच में जुटी

बरेली। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के जंगल में रविवार सुबह गौकशी की वारदात सामने आई। ग्रामीणों ने जंगल में खून से सनी जमीन, रस्सियां और गौवंशों के अवशेष देखे तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और हिंदू संगठनों ने घटना पर कड़ा रोष जताया।
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से गौकश सक्रिय हैं। मौका मिलते ही वे वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सुबह जब कुछ लोग जंगल की तरफ गए तो वहां फैले खून और अवशेष देखकर हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।
सूचना पर शेरगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को खून के धब्बों के साथ-साथ इस्तेमाल की गई रस्सियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस का मानना है कि गौकश रात के अंधेरे में जंगल में घुसे और वारदात को अंजाम देकर भाग निकले।
फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। इंस्पेक्टर शेरगढ़ ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और पुलिस को सक्रिय होकर कार्रवाई करनी होगी।