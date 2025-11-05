चौबारी मेले में उमड़ा जनसैलाब, तड़के से शुरू हुआ गंगा स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतज़ाम

बरेली। कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को रामगंगा चौबारी मेला आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग गया। तड़के ही घाटों पर हर-हर गंगे और जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे। मध्य रात्रि से शुरू हुआ स्नान सूर्योदय तक चलता रहा। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और सुख-समृद्धि की कामना की। स्नान के बाद लोगों ने दान-पुण्य कर धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस-पीएसी के जवानों के साथ गोताखोर भी तैनात रहे। मेला प्रभारी एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम और सीओ द्वितीय सोलानी मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
रामगंगा के किनारे बसा चौबारी मेला एक बार फिर तंबुओं के विशाल शहर में बदल गया है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया था। मंगलवार की रातभर ट्रैक्टर-ट्रॉली से लोग परिवार और घरेलू सामान के साथ मेला स्थल पहुंचते रहे। रात में रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा मेला परिसर जगमगाता रहा।
सुबह होते-होते घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं रही। श्रद्धालुओं ने पूजा-पाठ कर दीपदान किया। भीड़ बढ़ने से सुबह करीब साढ़े नौ बजे बदायूं मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे रहे। मेले परिसर में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। वहीं खाने-पीने की दुकानों से लेकर कपड़े, खिलौने, सजावटी सामान और घरेलू वस्तुओं की दुकानें सजी हैं। मंगलवार को भी दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ रही।
चौबारी मेले के प्रसिद्ध नखासे में इस बार 20 हजार से लेकर चार लाख रुपये तक के घोड़े पहुंचे हैं। नखासा संचालक योगेश सिंह के मुताबिक, मंगलवार को 15 घोड़े बिके जिनमें पंजाब से आया 80 हजार रुपये का घोड़ा सबसे महंगा रहा।
गंगा समग्र नाथ नगरी ब्रज प्रांत के संयोजक ठाकुर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में मंगलवार शाम रामगंगा घाट पर भव्य आरती हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी चंद्रेश कुमार रहे। आरती के बाद उपस्थित लोगों ने नदी को स्वच्छ रखने की शपथ ली।
तीन दिवसीय रामगंगा महोत्सव के तहत बुधवार शाम 11,000 दीपक प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम मां गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी और अन्य संगठनों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष डॉ. रजनीश सक्सेना ने बताया कि देव दीपावली के पावन अवसर पर शाम छह बजे घाट पर दीपदान किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय संत गोपाल कृष्ण ठाकुर महाराज पूजन और भजन संध्या का आयोजन करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग