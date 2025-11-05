चौबारी मेले में उमड़ा जनसैलाब, तड़के से शुरू हुआ गंगा स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतज़ाम

सुबह होते-होते घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं रही। श्रद्धालुओं ने पूजा-पाठ कर दीपदान किया। भीड़ बढ़ने से सुबह करीब साढ़े नौ बजे बदायूं मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे रहे। मेले परिसर में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। वहीं खाने-पीने की दुकानों से लेकर कपड़े, खिलौने, सजावटी सामान और घरेलू वस्तुओं की दुकानें सजी हैं। मंगलवार को भी दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ रही।