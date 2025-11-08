मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए साढ़े तीन लाख रुपये, कोर्ट पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

हालांकि शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। थाने के चक्कर काटने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई, निराश होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट में दी गई अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली ने प्रेमनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने अब इस मामले में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।