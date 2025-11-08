मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए साढ़े तीन लाख रुपये, कोर्ट पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

बरेली। प्रेमनगर इलाके में रहने वाले एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने युवक के बैंक खाते से तीन लाख रुपये से ज्यादा रकम निकाल ली। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद परेशान पीड़ित को आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अब प्रेमनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, थाना क्षेत्र के गुददड़ बाग निवासी तौसीब अहमद ने प्रेमनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 अक्टूबर 2024 को उनके मोबाइल पर लगातार कुछ मैसेज आए, जिन्हें घर पर मौजूद बच्चों ने देखा। जब तौसीब अहमद घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से करीब 3 लाख 8 हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
पीड़ित के मुताबिक, ठगों ने किसी तरह उनके बैंक और मोबाइल की जानकारी हासिल कर ट्रांजेक्शन कर डाले। जब उन्होंने बैंक में शिकायत की तो बताया गया कि करीब 1 लाख 54 हजार 597 रुपये की राशि होल्ड कर दी गई है, लेकिन बाकी रकम वापस नहीं मिल सकी। इसके बाद तौसीब अहमद ने साइबर क्राइम पोर्टल और थाने की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत की।
हालांकि शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। थाने के चक्कर काटने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई, निराश होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट में दी गई अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली ने प्रेमनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने अब इस मामले में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग