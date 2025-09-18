साइबर ठगों ने किया डबल अटैक, महिला और युवक से ठगी… बिना ओटीपी और कॉल के उड़ गए लाखों रुपये, जाने कैसे

दूसरा मामला थाना सुभाषनगर क्षेत्र का है। यहां करगैना बीडीए कॉलोनी निवासी अंकित सक्सेना के पास 1 जुलाई की शाम करीब 6 बजे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताया और कहा कि इस बार तकनीकी खराबी के चलते उनके कार्ड से ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें तुरंत भुगतान करना होगा। झांसे में आकर अंकित ने फोन पे ऐप से 39 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद जब उनके मोबाइल पर शॉपिंग ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। कुल मिलाकर उनके कार्ड से 39,300 रुपये उड़ गए।