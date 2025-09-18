Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

साइबर ठगों ने किया डबल अटैक, महिला और युवक से ठगी… बिना ओटीपी और कॉल के उड़ गए लाखों रुपये, जाने कैसे

शहर में साइबर अपराधियों ने एक ही दिन में दो लोगों को शिकार बनाकर करीब 1.64 लाख रुपये पार कर दिए। एक मामले में महिला के दोनों बैंक खातों से रकम उड़ाई गई, वहीं दूसरे मामले में क्रेडिट कार्ड धारक को फर्जी कॉल कर हजारों रुपये हड़प लिए गए।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 18, 2025

बरेली। शहर में साइबर अपराधियों ने एक ही दिन में दो लोगों को शिकार बनाकर करीब 1.64 लाख रुपये पार कर दिए। एक मामले में महिला के दोनों बैंक खातों से रकम उड़ाई गई, वहीं दूसरे मामले में क्रेडिट कार्ड धारक को फर्जी कॉल कर हजारों रुपये हड़प लिए गए।

पहला मामला थाना बारादरी क्षेत्र का है। यहां छवि पत्नी आकाश बाबू के दो अलग-अलग बैंक खाते हैं। 5 सितंबर की शाम उन्होंने खाते चेक किए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी अज्ञात ने यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 1,24,598 रुपये निकाल लिए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि रकम कटने के दौरान उनके मोबाइल पर न तो कोई ओटीपी आया और न ही कॉल। कोटक खाते से एक बार में 88 हजार रुपये उड़ा लिए गए, जबकि एसबीआई खाते से 36 हजार, 298 और 300 रुपये तीन किस्तों में ट्रांसफर हो गए।

दूसरा मामला थाना सुभाषनगर क्षेत्र का है। यहां करगैना बीडीए कॉलोनी निवासी अंकित सक्सेना के पास 1 जुलाई की शाम करीब 6 बजे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताया और कहा कि इस बार तकनीकी खराबी के चलते उनके कार्ड से ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें तुरंत भुगतान करना होगा। झांसे में आकर अंकित ने फोन पे ऐप से 39 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद जब उनके मोबाइल पर शॉपिंग ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। कुल मिलाकर उनके कार्ड से 39,300 रुपये उड़ गए।

दोनों पीड़ितों ने पुलिस से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाओं ने शहरवासियों को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञ भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अज्ञात कॉल और लिंक पर भरोसा न करें और किसी भी तरह की बैंकिंग जानकारी साझा न करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 05:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / साइबर ठगों ने किया डबल अटैक, महिला और युवक से ठगी… बिना ओटीपी और कॉल के उड़ गए लाखों रुपये, जाने कैसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.