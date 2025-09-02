खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग, धमाके जैसी आवाज से मचा हड़कंप, पुलिस ने बचाई कई जिंदगियां

इसी बीच सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने पहले घर के अंदर मौजूद लोगों और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर आसपास जमा भीड़ को हटाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेत डालकर जलते सिलेंडर की आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस की तत्परता से बड़ा विस्फोट टल गया, वरना पूरा मोहल्ला हादसे की चपेट में आ सकता था। परिजनों ने आग बुझने के बाद राहत की सांस ली।