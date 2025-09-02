खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग, धमाके जैसी आवाज से मचा हड़कंप, पुलिस ने बचाई कई जिंदगियां

बरेली। शीशगढ़ में मंगलवार सुबह एक घर में अचानक गैस सिलेंडर में आग भड़क उठी। रसोई में खाना बनाते समय गैस रिसाव से उठी लपटों ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। घरवाले जैसे-तैसे भागकर बाहर निकले, लेकिन सिलेंडर की आग बढ़ती ही चली गई।
थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवान में सुबह करीब 11 बजे यह घटना हुई। स्थानीय निवासी घनश्याम राजपूत की पत्नी खाना बना रही थीं। तभी भरे सिलेंडर से अचानक गैस लीक होने लगी और जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने रसोई को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार ने गीले कपड़े और बोरी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर लपटें इतनी तेज थीं कि काबू पाना मुश्किल हो गया।
इसी बीच सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने पहले घर के अंदर मौजूद लोगों और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर आसपास जमा भीड़ को हटाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेत डालकर जलते सिलेंडर की आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस की तत्परता से बड़ा विस्फोट टल गया, वरना पूरा मोहल्ला हादसे की चपेट में आ सकता था। परिजनों ने आग बुझने के बाद राहत की सांस ली।