एमबी इंटर कॉलेज में सुलग रहा खतरा, घनी आबादी, नर्सिंग होम, पेंट गोदाम और स्कूलों के बीच पटाखा बाजार ठोकने की तैयारी

इस क्षेत्र में तीन नर्सिंग होम और दो बड़े पेंट के गोदाम (जिनमें ज्वलनशील केमिकल भरा रहता है) हैं। एक इंटर कॉलेज, कई स्कूल, कोचिंग सेंटर और घनी आबादी वाली कॉलोनियां प्रवेश मार्ग तंग हैं, पार्किंग की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल एमबी इंटर कॉलेज में 24 दुकानों को लाइसेंस मिला, लेकिन 50 से अधिक दुकानदारों ने ‘कैश में एडवांस’ जमा कर दुकानें लगा लीं, जिससे भीड़ बेकाबू हुई। इस बार 70 से अधिक लोगों से एडवांस वसूला गया है, जबकि अग्निशमन विभाग ने सिर्फ 30 दुकानों को मंजूरी की सिफारिश की है।