दीपक गोल्ड टी के पैकेट में घटिया चाय भरने का खुलासा… सलमान खान पर एफआईआर, एसएसपी ने दिए ये आदेश

बरेली। शहर की नामी ब्रांड दीपक गोल्ड टी के नाम पर घटिया चाय बेचने का खुलासा हुआ है। फर्म के साझीदार स्वामी दीपक लखोटिया ने इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ करते हुए एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिसके बाद बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रेमनगर के नेहरू पार्क कॉलोनी निवासी दीपक लखोटिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे दीपक गोल्ड टी” के अधिकृत ट्रेडमार्क के साझीदार हैं। उनकी फर्म द्वारा हाजीपुर स्थित यूनिट में उच्च गुणवत्ता वाली चाय की पैकिंग की जाती है। यह चाय करीब 480 रुपये किलो की दर से बेची जाती है और इसका कारोबार रामपुर व बिलासपुर तक फैला हुआ है।
शिकायत में कहा गया है कि सलमान खान नाम का व्यक्ति, जो ग्राम बमनिया, कैमरी, जिला रामपुर का निवासी है, अपने साथियों और एजेंटों की मदद से फर्म के असली पैकिटों को काटकर असली चाय निकाल लेता है और उनमें घटिया व सड़ी हुई चाय भरकर बाजार में बेच देता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है बल्कि फर्म की साख भी खराब हो रही है।
दीपक लखोटिया ने बताया कि यह पूरा खेल नाजायज मुनाफे के लालच में चलाया जा रहा है। हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये लोग हमारे ब्रांड की नकल कर रहे हैं और उपभोक्ताओं के साथ खुला धोखा कर रहे हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बारादरी पुलिस को जांच के आदेश दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सलमान खान और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान ब्रांड की नकली पैकिंग और फर्जी बिक्री नेटवर्क की तह तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
