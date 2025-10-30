दीपक गोल्ड टी के पैकेट में घटिया चाय भरने का खुलासा… सलमान खान पर एफआईआर, एसएसपी ने दिए ये आदेश

एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बारादरी पुलिस को जांच के आदेश दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सलमान खान और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान ब्रांड की नकली पैकिंग और फर्जी बिक्री नेटवर्क की तह तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।