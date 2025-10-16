बेटियों की शक्ति का प्रदर्शन: आत्मरक्षा के गुर सीखे, साइकिल रैली निकाल दी नारी सशक्तिकरण की मिसाल

रैली के समापन पर आईपीएस सोनाली मिश्रा ने कहा कि मिशन शक्ति जैसी पहलें बेटियों को न सिर्फ सुरक्षा का एहसास कराती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जगाती हैं। आत्मरक्षा सीखना हर लड़की के लिए जरूरी है, क्योंकि जागरूक और मजबूत बेटियां ही समाज को सुरक्षित बना सकती हैं। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक, पुलिस अधिकारी और छात्राएं मौजूद रहीं। छात्राओं के उत्साह ने साफ कर दिया कि अब बेटियां सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई में भी आगे हैं।