डेंगू-मलेरिया पर लगेगा ब्रेक: 9 सितंबर से हर दिन 8 वार्डों में चलेगा फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान

बरेली। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम अब सक्रिय हो गया है। निगम ने मच्छरों के प्रकोप से निपटने के लिए एंटी लार्वा और फॉगिंग का खास अभियान चलाने का ऐलान किया है। यह अभियान 9 सितंबर से शुरू होगा और हर दिन 8-8 वार्डों में टीम उतरेगी।
नगर निगम की ओर से जारी रोस्टर के मुताबिक शुरुआती दिन वार्ड 73, 74, 32, 72, 78, 75, 69 और 51 में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग होगी। सुबह मशीनों से कीटनाशक स्प्रे होगा और शाम को गलियों व मोहल्लों में फॉगिंग कराई जाएगी।
नगर आयुक्त संजय कुमार मौर्य ने बताया कि अभियान की निगरानी क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक करेंगे। उनका कहना है कि मकसद सिर्फ मच्छरों पर लगाम कसना ही नहीं, बल्कि लोगों को एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देना भी है।
उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और निगम की टीम का सहयोग करें।