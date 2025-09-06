डेंगू-मलेरिया पर लगेगा ब्रेक: 9 सितंबर से हर दिन 8 वार्डों में चलेगा फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान

बरेली। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम अब सक्रिय हो गया है। निगम ने मच्छरों के प्रकोप से निपटने के लिए एंटी लार्वा और फॉगिंग का खास अभियान चलाने का ऐलान किया है। यह अभियान 9 सितंबर से शुरू होगा और हर दिन 8-8 वार्डों में टीम उतरेगी।