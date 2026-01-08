बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएचसी का लिया जायजा, विधायक परिवार को बंधाया ढांढस

परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कुछ देर तक परिवार के साथ बैठकर उनकी स्मृतियों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पहले से ही सतर्क रहा। एयरपोर्ट से लेकर पीएचसी और विधायक आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।