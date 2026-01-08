बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएचसी का लिया जायजा, विधायक परिवार को बंधाया ढांढस

पीएचसी का निरीक्षण करते डिप्टी सीएम
बरेली। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को बरेली दौरे पर पहुंचे। दोपहर करीब डेढ़ बजे वह बरेली एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से वह सीधे इज्जतनगर के पीरबहोड़ा स्थित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीएचसी पहुंचते ही उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर हालचाल जाना।
निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ओपीडी, दवा काउंटर और जांच कक्षों को देखा। उन्होंने साफ-सफाई और स्टाफ की मौजूदगी पर भी ध्यान दिया। कुछ व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीएचसी निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री पीलीभीत बाईपास रोड पर शक्तिनगर कॉलोनी में स्वर्गीय फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के आवास पर गए। उन्होंने दिवंगत विधायक के परिजनों से मुलाकात कर गहरा शोक व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल एक सादगीपूर्ण और जनसेवा के लिए समर्पित जनप्रतिनिधि थे। उनके निधन से क्षेत्र ने एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता खो दिया है।
परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कुछ देर तक परिवार के साथ बैठकर उनकी स्मृतियों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पहले से ही सतर्क रहा। एयरपोर्ट से लेकर पीएचसी और विधायक आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
