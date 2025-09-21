Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बरेली में डिप्टी सीएम ने दिखाई नमो युवा रन को हरी झंडी, राहुल-अखिलेश पर बरसे

यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक रविवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले दिशा पाटनी फायरिंग केस पर बोलते हुए कहा कि अपराधियों को उनकी औकात दिखा दी गई है। दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, बाकी जेल में हैं। उन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार में अपराध और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 21, 2025

बरेली। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक रविवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले दिशा पाटनी फायरिंग केस पर बोलते हुए कहा कि अपराधियों को उनकी औकात दिखा दी गई है। दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, बाकी जेल में हैं। उन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार में अपराध और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।

डिप्टी सीएम ने इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी को उन्होंने ‘कंफ्यूज्ड नेता’ बताते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे करना क्या चाहते हैं और कहां खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले कि उनकी सरकार में जंगलराज था, गुंडे और माफिया बेलगाम थे। भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था कायम की और अपराधियों को जेल या प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

10 हजार बच्चों ने दौड़ी मैराथन

सुबह भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा रन का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। पांच किलोमीटर लंबी इस दौड़ में करीब 10 हजार बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को 5100, 3100 और 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि तीन प्रतिभागियों को 1000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। सभी बच्चों को टी-शर्ट और प्रतिभाग प्रमाणपत्र भी दिए गए। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बेहतरीन रहीं। बच्चों के लिए नाश्ता, पानी और मेडिकल सुविधा तक का इंतजाम था। आयोजन की कमान भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा ने संभाली।

सेवा पखवाड़े का हिस्सा

डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसके तहत पूरे देश में मैराथन और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं और आज युवा राजनीति और राष्ट्रनिर्माण में बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं।

Updated on:

21 Sept 2025 11:50 am

Published on:

21 Sept 2025 11:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में डिप्टी सीएम ने दिखाई नमो युवा रन को हरी झंडी, राहुल-अखिलेश पर बरसे

