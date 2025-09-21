बरेली में डिप्टी सीएम ने दिखाई नमो युवा रन को हरी झंडी, राहुल-अखिलेश पर बरसे

सुबह भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा रन का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। पांच किलोमीटर लंबी इस दौड़ में करीब 10 हजार बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को 5100, 3100 और 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि तीन प्रतिभागियों को 1000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। सभी बच्चों को टी-शर्ट और प्रतिभाग प्रमाणपत्र भी दिए गए। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बेहतरीन रहीं। बच्चों के लिए नाश्ता, पानी और मेडिकल सुविधा तक का इंतजाम था। आयोजन की कमान भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा ने संभाली।