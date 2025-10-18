विकसित उत्तर प्रदेश 2047: जनता के सुझावों से तैयार होगा यूपी के विकास का रोडमैप

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी पहल ‘विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ के तहत समावेशी विकास, तकनीकी नवाचार और सतत प्रगति के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे खुद, अपने स्टाफ और योजना लाभार्थियों के माध्यम से लोगों को इस पोर्टल पर सुझाव भेजने के लिए प्रेरित करें। डीएम ने आम जनता से अपील की कि वे बढ़-चढ़ कर सुझाव दें और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में अपना अहम योगदान दें। उन्होंने आईएमए के चिकित्सकों, एयरपोर्ट, बार एसोसिएशन, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी सुझाव जुटाने के निर्देश दिए।