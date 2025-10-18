विकसित उत्तर प्रदेश 2047: जनता के सुझावों से तैयार होगा यूपी के विकास का रोडमैप

बरेली। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को विकसित उत्तर प्रदेश 2047 – समृद्धि का शताब्दी पर्व महाअभियान के तहत सुझाव आमंत्रण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आमजन को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपने बहुमूल्य सुझाव ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए जागरूक करें।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी पहल ‘विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ के तहत समावेशी विकास, तकनीकी नवाचार और सतत प्रगति के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे खुद, अपने स्टाफ और योजना लाभार्थियों के माध्यम से लोगों को इस पोर्टल पर सुझाव भेजने के लिए प्रेरित करें। डीएम ने आम जनता से अपील की कि वे बढ़-चढ़ कर सुझाव दें और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में अपना अहम योगदान दें। उन्होंने आईएमए के चिकित्सकों, एयरपोर्ट, बार एसोसिएशन, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी सुझाव जुटाने के निर्देश दिए।
इस अभियान के तहत तैयार किए जाने वाले विजन डॉक्यूमेंट में तीन थीम – अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति – और 12 सेक्टर – कृषि, पशुधन, औद्योगिक विकास, आईटी एवं इमेजिंग प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं सुशासन – पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी नागरिक 31 अक्टूबर तक अपने सुझाव https://samarthuttarpradesh.up.gov.in
पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, अपर जिलाधिकारी नगर सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
