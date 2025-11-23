आसमान फटा या कुछ और? ईंट भट्ठे पर गिरी रहस्यमयी बर्फ की सिल्ली, मजदूरों में मची भगदड़, फिर हुआ ये

धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में भट्ठे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई मौके पर पड़े बर्फ के टुकड़ों को देखकर हैरान था। लोगों का कहना है कि बर्फ की सिल्ली तेज रफ्तार से आसमान से नीचे गिरी, जिससे गिरते ही उसका बड़ा हिस्सा टूट गया। घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में चर्चा छिड़ गई। लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली आसमान से कैसे गिरी? कुछ इसे प्राकृतिक घटना बता रहे हैं तो कुछ मौसम में अचानक बदलाव का असर मान रहे हैं।