बरेली के इस रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से डीजल चोरी, दो दिन तक छिपाई गई वारदात, ऐसे हुआ खुलासा

बरेली। टिसुआ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि घटना 1 नवंबर रात की बताई जा रही है, लेकिन इसे दो दिन तक दबाकर रखा गया। अब जब मामला खुला, तो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद से शाहजहांपुर जा रही मालगाड़ी (इंजन नंबर 49630) को लोको पायलट रवेंद्र प्रसाद चला रहे थे। शाम करीब 6:18 बजे ट्रेन टिसुआ स्टेशन पर रुकी। लोको पायलट ने नियमित जांच के बाद इंजन में वापसी की, लेकिन कुछ देर बाद जब नीचे उतरे तो टॉर्च की रोशनी में देखा कि इंजन के डीजल टैंक का ढक्कन खुला पड़ा है।
करीब 50 मीटर लंबी पाइप डालकर चोर इंजन से डीजल निकाल रहे थे। यह देख लोको पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। थोड़ी देर में आरपीएफ चौकी इंचार्ज नरवीर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में घटनास्थल से 50-50 लीटर डीजल से भरे दो कैन और पांच खाली कैन बरामद किए गए।
आरपीएफ ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, घटना को दो दिनों तक गोपनीय रखने से यात्रियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। रेलवे स्टेशन परिसर में इस तरह की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था और गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर, आरपीएफ और फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस का कहना है कि सुराग जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
