1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पीलीभीत बाईपास से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण पर मंथन, अब 8 लेन बनने की तैयारी, जल्द शुरु होगा सर्वे

शहर की ट्रैफिक जाम और बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पीलीभीत बाईपास के सेटेलाइट चौराहा से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर गुरुवार को कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 01, 2026

बरेली। शहर की ट्रैफिक जाम और बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पीलीभीत बाईपास के सेटेलाइट चौराहा से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर गुरुवार को कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई।

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने बैठक में जानकारी दी कि करीब 11.3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पहले 6 लेन में चौड़ा करने का सर्वे और प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई लगभग 200 फीट (61 मीटर) है। इससे पहले ही यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और शहर की ट्रैफिक समस्या में काफी हद तक कमी आएगी।

हालांकि, बढ़ते ट्रैफिक दबाव और भविष्य में वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने बैठक में निर्देश दिए कि 6 लेन के बजाय 8 लेन सड़क के निर्माण की संभावना और साथ ही सर्विस रोड बनाने पर भी गौर किया जाए। इसके लिए विद्युत विभाग, वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम को विस्तृत सर्वे कर प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना सिर्फ सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं रहेगी। इसका मकसद शहर के विकास को नई गति देना, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात की गुणवत्ता में सुधार करना है। बैठक में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) के उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 07:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पीलीभीत बाईपास से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण पर मंथन, अब 8 लेन बनने की तैयारी, जल्द शुरु होगा सर्वे

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीआईजी के एक्शन से टूटी बदमाशों की कमर : 225 हिस्ट्रीशीट, 41 गैंगस्टर, 145 मुठभेड़ें, 7.80 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

बरेली

नए साल के जश्न में चली गोलियां… रील के चक्कर में की हवाई फायरिंग, अवैध तमंचों के साथ 4 गिरफ्तार

बरेली

नैनीताल में फ्लैट का सपना दिखाकर 5 लाख उड़ाये, पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी, बरेली के कारोबारी समेत तीन पर मुकदमा

बरेली

सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत तीन गए जेल

बरेली

बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.