पीलीभीत बाईपास से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण पर मंथन, अब 8 लेन बनने की तैयारी, जल्द शुरु होगा सर्वे

बरेली। शहर की ट्रैफिक जाम और बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पीलीभीत बाईपास के सेटेलाइट चौराहा से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर गुरुवार को कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई।
लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने बैठक में जानकारी दी कि करीब 11.3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पहले 6 लेन में चौड़ा करने का सर्वे और प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई लगभग 200 फीट (61 मीटर) है। इससे पहले ही यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और शहर की ट्रैफिक समस्या में काफी हद तक कमी आएगी।
हालांकि, बढ़ते ट्रैफिक दबाव और भविष्य में वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने बैठक में निर्देश दिए कि 6 लेन के बजाय 8 लेन सड़क के निर्माण की संभावना और साथ ही सर्विस रोड बनाने पर भी गौर किया जाए। इसके लिए विद्युत विभाग, वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम को विस्तृत सर्वे कर प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना सिर्फ सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं रहेगी। इसका मकसद शहर के विकास को नई गति देना, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात की गुणवत्ता में सुधार करना है। बैठक में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) के उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग