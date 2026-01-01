पीलीभीत बाईपास से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण पर मंथन, अब 8 लेन बनने की तैयारी, जल्द शुरु होगा सर्वे

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने बैठक में जानकारी दी कि करीब 11.3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पहले 6 लेन में चौड़ा करने का सर्वे और प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई लगभग 200 फीट (61 मीटर) है। इससे पहले ही यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और शहर की ट्रैफिक समस्या में काफी हद तक कमी आएगी।