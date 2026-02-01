800 रुपये में महीने भर सैकड़ों बार लगाइयें बरेली का चक्कर, मार्च से डिजिटल एम-पास की एंट्री

सिटी बस की प्रबंध संचालक मनीषा दीक्षित ने बताया कि प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से अनुमोदन मिलने के बाद मार्च से एम-पास सेवा शुरू करवा दी जायेगी। गर्मी बढ़ने के साथ यात्रियों की संख्या में संभावित बढ़ोत्तरी होगी। डिजिटल सिस्टम से लोगों को सफर करने में आसानी होगी। रोजाना बस पकड़ने वाले छात्र, कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बड़ा राहत पैकेज है। अभी तक पास बनवाने के लिए दफ्तरों और काउंटरों पर जाना पड़ता था। मार्च से यह झंझट खत्म होगा। यात्री मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन करेंगे और डिजिटल पास सीधे फोन पर मिलेगा। बरेली में अभी 25 ई बसें चल रहीं हैं। सुबह 6.40 से लेकर रात में 9.40 तक बरेली शहर में ई बसों की सेवा उपलब्ध है। बरेली में वर्तमान में सभी पापुलर रूट, चौराहे और स्टेशन ई बसों द्वारा कवर किये जा रहे हैं।