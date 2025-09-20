दिशा पाटनी के घर फायरिंग और हमले का पटाक्षेप: C-Trace सॉफ्टवेयर और SSP अनुराग आर्य की रणनीति ने तोड़ी गोल्डी बरार गैंग की कमर

मुठभेड़ में घायल होकर पकड़े गए रामनिवास उर्फ दीपू ने स्वीकार किया कि उसे सिर्फ रेकी ही नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स बाइक चोरी करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। कई बार कोशिश के बावजूद वह बाइक नहीं चुरा सका।

7 सितंबर को सोनीपत के अनिल गैराज में हुई मीटिंग में रविंद्र और अरुण ने पूरी वारदात का ब्लूप्रिंट तैयार किया। रामनिवास को झुमका तिराहे और आस-पास की रेकी करने का टास्क मिला। 10 सितंबर को झुमका तिराहे पर लगे सीसीटीवी में रामनिवास कैद भी हुआ। उसने सुबह यात्री शेड पर सोकर तीन घंटे गुजारे और फिर इलाके की रेकी शुरू की। इसके बाद 11 सितंबर की तड़के विजय और नकुल ने पहली बार फायरिंग की और अगले दिन वारदात दोहराई गई।