कूड़ा फेंकने पर दो पक्षों में विवाद… भाजपा नेता के भाई ने सर्राफा व्यापारी पर चलाई गोली, युवक घायल, जाने

कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजा कुतुब सौदागरन इलाके में गुरुवार को कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक घटना में बदल गया। पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भाजपा नेता के भाई संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी ने घर से देसी पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायर किए।

Avanish Pandey

Nov 06, 2025

बरेली। कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजा कुतुब सौदागरन इलाके में गुरुवार को कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक घटना में बदल गया। पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भाजपा नेता के भाई संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी ने घर से देसी पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायर किए। गोली चूक गई और बीच-बचाव करने आए युवक राजीव रस्तोगी के हाथ में जा लगी, जिससे इलाके में भय और अफरातफरी का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि रजत रस्तोगी और संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी लंबे समय से पड़ोसियों के घर के सामने कूड़ा फेंकने को लेकर आमने-सामने थे। इससे पहले भी दोनों पक्षों में कई बार बहस हो चुकी थी, लेकिन गुरुवार की बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर संजीव ने अपने घर से हथियार निकाल लिया और रजत पर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। हालांकि, गोली सीधे रजत को नहीं लगी और बीच-बचाव करने आए राजीव रस्तोगी के हाथ में जा लगी।

घटना के तुरंत बाद पूरे मोहल्ले में खौफ और अफरा-तफरी फैल गई। लोग डर के मारे घरों में छिप गए और आसपास के दुकानदार भी अपने ठिकानों में बंद हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल राजीव को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। सूचना मिलने पर सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडे और फील्ड यूनिट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके का मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी हथियार के साथ झगड़े में शामिल था।

सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने बताया कि संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कूड़ा फेंकने पर दो पक्षों में विवाद… भाजपा नेता के भाई ने सर्राफा व्यापारी पर चलाई गोली, युवक घायल, जाने

