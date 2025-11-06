कूड़ा फेंकने पर दो पक्षों में विवाद… भाजपा नेता के भाई ने सर्राफा व्यापारी पर चलाई गोली, युवक घायल, जाने

घटना के तुरंत बाद पूरे मोहल्ले में खौफ और अफरा-तफरी फैल गई। लोग डर के मारे घरों में छिप गए और आसपास के दुकानदार भी अपने ठिकानों में बंद हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल राजीव को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। सूचना मिलने पर सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडे और फील्ड यूनिट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके का मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी हथियार के साथ झगड़े में शामिल था।