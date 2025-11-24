स्वास्थ्य की बैठक में डीएम का बड़ा फैसला: 11 आशाओं की सेवा समाप्त, राशन भी होगा बंद, जानिए क्यों हुई ये कार्रवाई

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी को देखते हुए डीएम ने अधिकारियों को इस संख्या को और बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि सितंबर तक भुगतान हो चुका है और अक्टूबर का भुगतान 15–20 दिन में हो जाएगा। बैठक में शहरी क्षेत्र की आशा वर्षा सक्सेना, रानी, प्रभापाल, साधना शर्मा, चांदनी रस्तोगी, कल्पना, आशा देवी और डॉली के खराब कार्य पर उनकी सेवा समाप्ति का प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर समिति ने सहमति दे दी। इसी प्रकार बिथरीचैनपुर सीएचसी की तीन आशाओं मोना, निरंजना और रजनी के विरुद्ध भी लापरवाही के चलते कार्रवाई तय हुई।