डीएम ने की खाद एवं रसद विभाग की समीक्षा, अन्नपूर्णा मॉडल शॉप जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

बैठक में डीएम ने सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हफ्ते में कम से कम तीन बार गौशालाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करें। उन्होंने साफ कहा कि हर अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्य विकास अधिकारी को सौंपे। डीएम ने कोटेदारों को भी चेतावनी दी कि वे समय से दुकान खोलें और राशन वितरण में किसी भी तरह की घटतौली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।