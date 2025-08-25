डीएम ने की खाद एवं रसद विभाग की समीक्षा, अन्नपूर्णा मॉडल शॉप जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

बरेली। जिले में खाद और रसद विभाग की योजनाओं की रफ्तार तेज करने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि जिन तहसीलों में अभी तक अन्नपूर्णा मॉडल शॉप के लिए जमीन तय नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द चिन्हांकन कर काम शुरू कराया जाए।
डीएम ने कहा कि जिन इलाकों में राशन की दुकानों की संख्या कम है, वहां नई दुकानों का प्रस्ताव तैयार किया जाए और ऐसे स्थान चुने जाएं जहां तक ट्रक आसानी से पहुंच सके। उन्होंने आदेश दिए कि जिन दुकानों का निर्माण पूरा हो गया है, उनका उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों कराया जाए और खाली पड़ी दुकानों का आवंटन तुरंत कोटेदारों को दिया जाए।
बैठक में डीएम ने सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हफ्ते में कम से कम तीन बार गौशालाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करें। उन्होंने साफ कहा कि हर अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्य विकास अधिकारी को सौंपे। डीएम ने कोटेदारों को भी चेतावनी दी कि वे समय से दुकान खोलें और राशन वितरण में किसी भी तरह की घटतौली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, एडीएम संतोष कुमार सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी समेत सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।