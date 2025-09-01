योजनाओं की समीक्षा में डीएम सख्त, बैंक मैनेजरों को 7 दिन का अल्टीमेटम, क्रॉप सर्वे की धीमी रफ्तार पर भी भड़के

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की समीक्षा में डीएम ने पाया कि कई प्रकरण 45 दिन से ज्यादा समय से लंबित हैं। उन्होंने हर बैंक मैनेजर को सात दिन के भीतर सभी फाइलों का निस्तारण करने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही मिली तो कार्रवाई तय है। बैंकर्स ने कहा कि कुछ प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हो पा रहे। इस पर डीएम ने लीड बैंक मैनेजर को ऐसे मामलों की अलग सूची बनाने का निर्देश दिया।