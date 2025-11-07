डीएम ने जीरो पॉवर्टी अभियान में कसा शिकंजा, योजनाओं के लाभार्थियों को जल्द मिलेगा फायदा, जाने कैसे

बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पंचायती राज विभाग की जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी गरीब परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों पर नाराजगी जताते हुए चेताया कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आवास योजनाओं में लंबित प्रकरणों का निस्तारण तेजी से किया जाए ताकि पात्र परिवारों को जल्द छत मिल सके। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि पिछली बार आंगनबाड़ी भर्ती में जो कमियां सामने आई थीं, इस बार वैसी गलती न दोहराई जाए।
डीएम ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया। उन्होंने बताया कि अब तक 69 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को तत्काल फायदा पहुंचाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने श्रम विभाग की दो माह से अधिक लंबित फाइलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि पेंडेंसी खत्म कर पारदर्शिता के साथ कार्य करें।
अविनाश सिंह ने यह भी कहा कि हर घर जल योजना और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनका चयन तत्काल किया जाए ताकि हर घर तक पानी और गैस का कनेक्शन पहुंचे।
बैठक में जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, परियोजना निदेशक चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
