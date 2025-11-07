डीएम ने जीरो पॉवर्टी अभियान में कसा शिकंजा, योजनाओं के लाभार्थियों को जल्द मिलेगा फायदा, जाने कैसे

बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पंचायती राज विभाग की जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी गरीब परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों पर नाराजगी जताते हुए चेताया कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।