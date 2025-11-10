डीएम की मेहनत रंग लाई, सीएम डैशबोर्ड में बरेली की धमक, विकास में तीसरे, पारदर्शिता में अव्वल

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली, विकास व राजस्व कार्यों में तेजी से निस्तारण के चलते बरेली ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी अक्टूबर 2025 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली जिले को विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शासन के सीएम डैशबोर्ड पर हर माह की तरह इस बार भी सभी जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बरेली ने न सिर्फ विकास योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि ओवरऑल रैंकिंग में भी तीसरे पायदान पर जगह बनाई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के नेतृत्व और टीम भावना से जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है। डीएम ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह रैंकिंग हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसी निष्ठा और गति से काम करते रहें, ताकि बरेली निरंतर प्रदेश में शीर्ष पर बना रहे।
सीएम डैशबोर्ड की अक्टूबर रैंकिंग के अनुसार, विकास कार्यक्रमों में बरेली तीसरे स्थान पर रहा, जबकि शाहजहांपुर पांचवें, बदायूं आठवें और पीलीभीत 18वें स्थान पर रहे। राजस्व कार्यक्रमों में शाहजहांपुर दूसरे पायदान पर पहुंचा, जबकि बरेली सातवें, बदायूं 12वें और पीलीभीत 17वें स्थान पर रहे। राजस्व और विकास कार्यों के सम्मिलित मूल्यांकन में बरेली ने तीसरा स्थान हासिल किया, जो जिले की सक्रिय टीमवर्क और प्रशासनिक सजगता का प्रतीक माना जा रहा है।
सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में चल रही योजनाओं, परियोजनाओं और सेवाओं का प्रतिमाह अनुश्रवण व समीक्षा की जाती है। प्रत्येक माह इंटीग्रेटेड विभागों के अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और उसी आधार पर रैंकिंग निर्धारित होती है। जुलाई माह की रैंकिंग में बरेली को प्रथम स्थान मिला था, जबकि अक्टूबर में भी जिले ने टॉप-3 में अपनी स्थिति बनाए रखी।
