Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

डीएम की मेहनत रंग लाई, सीएम डैशबोर्ड में बरेली की धमक, विकास में तीसरे, पारदर्शिता में अव्वल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली, विकास व राजस्व कार्यों में तेजी से निस्तारण के चलते बरेली ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी अक्टूबर 2025 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली जिले को विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 10, 2025

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली, विकास व राजस्व कार्यों में तेजी से निस्तारण के चलते बरेली ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी अक्टूबर 2025 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली जिले को विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शासन के सीएम डैशबोर्ड पर हर माह की तरह इस बार भी सभी जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बरेली ने न सिर्फ विकास योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि ओवरऑल रैंकिंग में भी तीसरे पायदान पर जगह बनाई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के नेतृत्व और टीम भावना से जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है। डीएम ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह रैंकिंग हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसी निष्ठा और गति से काम करते रहें, ताकि बरेली निरंतर प्रदेश में शीर्ष पर बना रहे।

बरेली तीसरे, शाहजहांपुर दूसरे, बदायूं और पीलीभीत ने भी सुधारी स्थिति

सीएम डैशबोर्ड की अक्टूबर रैंकिंग के अनुसार, विकास कार्यक्रमों में बरेली तीसरे स्थान पर रहा, जबकि शाहजहांपुर पांचवें, बदायूं आठवें और पीलीभीत 18वें स्थान पर रहे। राजस्व कार्यक्रमों में शाहजहांपुर दूसरे पायदान पर पहुंचा, जबकि बरेली सातवें, बदायूं 12वें और पीलीभीत 17वें स्थान पर रहे। राजस्व और विकास कार्यों के सम्मिलित मूल्यांकन में बरेली ने तीसरा स्थान हासिल किया, जो जिले की सक्रिय टीमवर्क और प्रशासनिक सजगता का प्रतीक माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है सतत निगरानी

सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में चल रही योजनाओं, परियोजनाओं और सेवाओं का प्रतिमाह अनुश्रवण व समीक्षा की जाती है। प्रत्येक माह इंटीग्रेटेड विभागों के अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और उसी आधार पर रैंकिंग निर्धारित होती है। जुलाई माह की रैंकिंग में बरेली को प्रथम स्थान मिला था, जबकि अक्टूबर में भी जिले ने टॉप-3 में अपनी स्थिति बनाए रखी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डीएम की मेहनत रंग लाई, सीएम डैशबोर्ड में बरेली की धमक, विकास में तीसरे, पारदर्शिता में अव्वल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोबती बिल्डर समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज मकान के नाम पर 8.32 लाख हड़पने, जातिसूचक शब्दों से धमकी देने का आरोप

बरेली

बेदी इंटरनेशनल स्कूल : पास छात्र को बता दिया फेल, ऐसे उजागर हुई प्रबंधन की लापरवाही

बरेली

इज्जतनगर में बीडीए की बुलडोजर स्ट्राइक, 12 बीघा की अवैध कॉलोनी मटियामेट, चेतावनी से बिल्डरों में खौफ!

बरेली

यूपी के इस जिले में आरटीओ की डबल डेकर पर बड़ी कार्रवाई, 497 बसों पर गिरी गाज,

बरेली

सेमीखेड़ा चीनी मिल में हवन पूजन के साथ पेराई सत्र का शुभारम्भ, डीएम ने किसानों को शाल उढ़ाकर किया सम्मानित, हर सप्ताह होगा भुगतान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.