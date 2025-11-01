डीएम का अल्टीमेटम: तीन दिन में एसटीपी नहीं तो सील होगी बरेली की सुपीरियर इंडस्ट्रीज, शराब कारोबारी में खलबली

बरेली। जिला प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर शिकंजा कस दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई पर्यावरण एवं गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सुपीरियर इंडस्ट्रीज को स्पष्ट चेतावनी दी कि तीन दिन के भीतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार कर काम शुरू करें, अन्यथा इकाई को सील कर दिया जाएगा।