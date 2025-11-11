डॉ. अमीद बने जूडो एसोसिएशन के चेयरमैन, डॉ. सबीन ब्रांड एंबेसडर

जूडो एसोसिएशन का कहना है कि डॉ. अमीद और डॉ. सबीन के जुड़ने से बरेली में खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों ही लंबे समय से शिक्षा, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

सचिव शादाब आलम ने बताया कि जूडो को ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए यह नई टीम लगातार कैंप और प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी।