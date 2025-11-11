डॉ. अमीद बने जूडो एसोसिएशन के चेयरमैन, डॉ. सबीन ब्रांड एंबेसडर

बरेली। उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन ने बरेली में नई टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार ने सोमवार को बताया कि वेदान ग्रुप के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमीद मुराद को बरेली जिला जूडो एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं, वेदान विनायक इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन डॉ. सबीन एहसन को ब्रांड एंबेसडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जूडो एसोसिएशन का कहना है कि डॉ. अमीद और डॉ. सबीन के जुड़ने से बरेली में खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों ही लंबे समय से शिक्षा, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
सचिव शादाब आलम ने बताया कि जूडो को ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए यह नई टीम लगातार कैंप और प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष साजिद खान, उप सचिव राजेश मौर्य, कोच दीक्षा शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने डॉ. अमीद और डॉ. सबीन को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जिले के जूडो खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
