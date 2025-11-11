Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

डॉ. अमीद बने जूडो एसोसिएशन के चेयरमैन, डॉ. सबीन ब्रांड एंबेसडर

उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन ने बरेली में नई टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार ने सोमवार को बताया कि वेदान ग्रुप के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमीद मुराद को बरेली जिला जूडो एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 11, 2025

बरेली। उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन ने बरेली में नई टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार ने सोमवार को बताया कि वेदान ग्रुप के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमीद मुराद को बरेली जिला जूडो एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं, वेदान विनायक इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन डॉ. सबीन एहसन को ब्रांड एंबेसडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खेल और शिक्षा दोनों में नई ऊर्जा

जूडो एसोसिएशन का कहना है कि डॉ. अमीद और डॉ. सबीन के जुड़ने से बरेली में खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों ही लंबे समय से शिक्षा, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
सचिव शादाब आलम ने बताया कि जूडो को ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए यह नई टीम लगातार कैंप और प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी।

पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष साजिद खान, उप सचिव राजेश मौर्य, कोच दीक्षा शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने डॉ. अमीद और डॉ. सबीन को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जिले के जूडो खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 09:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डॉ. अमीद बने जूडो एसोसिएशन के चेयरमैन, डॉ. सबीन ब्रांड एंबेसडर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म, झूठा विवाह, कुंडरा कोठी चौकी प्रभारी निलंबित

बरेली

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कन्वेंशन सेंटर निर्माण में लापरवाही पर सत्य सांई बिल्डर पर 10 लाख का जुर्माना, होगी ब्लैकलिस्ट

बरेली

राजश्री मेडिकल कॉलेज: कर्ज चुकाने के लिए एमबीबीएस छात्र ने दोस्त को किया किडनैप, चलती कार में घंटों बंधक बनाकर मांगी 50 लाख फिरौती

बरेली

तीन दिन चला बरेली पुलिस का ‘शोर कंट्रोल’ ऑपरेशन… धार्मिक स्थलों से उतारे 413 अवैध लाउडस्पीकर, 24 मुकदमे दर्ज

बरेली

तमंचे से दहशत फैलाने निकला था माहिर, बारादरी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.