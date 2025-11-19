रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ ड्राफ्टमैन, विकास कार्य की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर मांगे थे 8 हजार रुपये

बुधवार दोपहर करीब 1:25 बजे टीम ने नगर पालिका परिषद के मानचित्रकार कक्ष में दबिश दी। इसी दौरान अन्सार हुसैन शिकायतकर्ता से रुपये लेते पकड़ा गया। टीम ने मौके पर ही रकम सीज कर ली और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उसे सिविल लाइंस थाना बदायूं लाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।