रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ ड्राफ्टमैन, विकास कार्य की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर मांगे थे 8 हजार रुपये

आरोपी ड्राफ्टमैन अन्सार हुसैन
बदायूं। विकास कार्यों की पत्रावली आगे बढ़ाने के नाम पर हो रही भ्रष्टाचार की खेल को एंटी करप्शन संगठन ने बुधवार को बड़ा झटका दिया। नगर पालिका परिषद सहसवान में तैनात ड्राफ्टमैन अन्सार हुसैन को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से रकम बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, सहसवान कस्बे के मोहल्ला दहलीज निवासी सिब्तेन अली ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली को शिकायत दी थी। आरोप था कि नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों की पत्रावली आगे बढ़ाने के लिए ड्राफ्टमैन अन्सार हुसैन लगातार 8 हजार रुपये की मांग कर रहा था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए टीम प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने जाल बिछाने की योजना बनाई।
बुधवार दोपहर करीब 1:25 बजे टीम ने नगर पालिका परिषद के मानचित्रकार कक्ष में दबिश दी। इसी दौरान अन्सार हुसैन शिकायतकर्ता से रुपये लेते पकड़ा गया। टीम ने मौके पर ही रकम सीज कर ली और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उसे सिविल लाइंस थाना बदायूं लाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है। आम जनता से अपील की गई है कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो तत्काल इसकी शिकायत की जाए। शिकायत के लिए पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के मोबाइल नंबर 9454405475 और प्रभारी निरीक्षक के नंबर 9454401653 जारी किए गए हैं।
