भाजपा विधायक के घर नशेबाजों का हाई वोल्टेज हंगामा, कार से दरवाजे पर टक्कर मारी, होमगार्डों से हाथापाई, दो गिरफ्तार

बरेली। फरीदपुर विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल के शक्तिनगर कॉलोनी स्थित आवास के बाहर बुधवार रात दो युवकों ने नशे में हाईवोल्टेज ड्रामा किया। कार सवार अंकित और मुनीष नाम के युवकों ने पहले तेज़ रफ्तार में आकर विधायक के दरवाज़े पर गाड़ी भिड़ाई, फिर वहां तैनात होमगार्ड से अभद्रता शुरू कर दी। होमगार्ड के रोकने पर दोनों और उग्र हो गए और विधायक को भी अपशब्द कह डाले।