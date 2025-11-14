Patrika LogoSwitch to English

बरेली

भाजपा विधायक के घर नशेबाजों का हाई वोल्टेज हंगामा, कार से दरवाजे पर टक्कर मारी, होमगार्डों से हाथापाई, दो गिरफ्तार

फरीदपुर विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल के शक्तिनगर कॉलोनी स्थित आवास के बाहर बुधवार रात दो युवकों ने नशे में हाईवोल्टेज ड्रामा किया। कार सवार अंकित और मुनीष नाम के युवकों ने पहले तेज़ रफ्तार में आकर विधायक के दरवाज़े पर गाड़ी भिड़ाई, फिर वहां तैनात होमगार्ड से अभद्रता शुरू कर दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 14, 2025

बरेली। फरीदपुर विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल के शक्तिनगर कॉलोनी स्थित आवास के बाहर बुधवार रात दो युवकों ने नशे में हाईवोल्टेज ड्रामा किया। कार सवार अंकित और मुनीष नाम के युवकों ने पहले तेज़ रफ्तार में आकर विधायक के दरवाज़े पर गाड़ी भिड़ाई, फिर वहां तैनात होमगार्ड से अभद्रता शुरू कर दी। होमगार्ड के रोकने पर दोनों और उग्र हो गए और विधायक को भी अपशब्द कह डाले।

होमगार्ड राजेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब पौने आठ बजे कार तेज रफ्तार में आई और सीधे दरवाजे से टकरा गई। उन्होंने तुरंत युवकों को रोका और बताया कि यह विधायक का आवास है। इस पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और होमगार्ड से धक्का-मुक्की तक कर डाली।

इसके बाद दोनों युवक दोबारा कार लेकर पीछे हटे और दरवाज़े के सामने रखे गमलों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कई गमले टूट गए। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और दोनों युवकों को पकड़ लिया।

सूचना पर बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को कार समेत थाने ले गई। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपी अंकित सिंह निवासी दुर्गानगर और मुनीष निवासी कांकरटोला के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। उनकी कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। विधायक के आवास के बाहर हुई इस घटना से इलाके में देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

Updated on:

14 Nov 2025 11:06 am

Published on:

14 Nov 2025 11:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भाजपा विधायक के घर नशेबाजों का हाई वोल्टेज हंगामा, कार से दरवाजे पर टक्कर मारी, होमगार्डों से हाथापाई, दो गिरफ्तार

