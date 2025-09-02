लगातार बारिश के कारण जिले में कल भी बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जलभराव की समस्या गहराती जा रही है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक और दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। अब जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व वित्तविहीन विद्यालयों के साथ ही सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक संचालित स्कूलों में बुधवार, 3 सितंबर 2025 को भी छुट्टी रहेगी।