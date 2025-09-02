लगातार बारिश के कारण जिले में कल भी बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जलभराव की समस्या गहराती जा रही है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक और दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। अब जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व वित्तविहीन विद्यालयों के साथ ही सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक संचालित स्कूलों में बुधवार, 3 सितंबर 2025 को भी छुट्टी रहेगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को भी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आदेशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
परिषदीय स्कूलों में जहां बच्चों के लिए अवकाश रहेगा, वहीं शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर प्रशासनिक और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करेंगे।
मान्यता प्राप्त और निजी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। बीएसए ने चेतावनी दी कि यदि कोई स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।