आईजीआरएस पोर्टल पर फीडबैक में कमज़ोरी, डीएम ने रोका आठ अफसरों का वेतन, दिए ये निर्देश

जिलाधिकारी अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। जनता की शिकायतों का समय पर और संतोषजनक निपटान नहीं करने पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सख्त कदम उठाया है। सितंबर माह में आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायतों की समीक्षा में यह सामने आया कि कई अधिकारियों ने अपेक्षित गुणवत्ता का काम नहीं किया। इसके चलते आठ विभागीय अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, इसमें अधिशासी अभियंता (नगरीय द्वितीय/तृतीय) विद्युत, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, उप निदेशक कृषि विभाग, उपखंड अधिकारी विद्युत फरीदपुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी बिथरी चैनपुर और चकबंदी अधिकारी मीरगंज शामिल हैं।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ कर दिया है कि जनता की समस्याओं का सही समय पर निपटान हर अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
