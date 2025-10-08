आईजीआरएस पोर्टल पर फीडबैक में कमज़ोरी, डीएम ने रोका आठ अफसरों का वेतन, दिए ये निर्देश

जनता की शिकायतों का समय पर और संतोषजनक निपटान नहीं करने पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सख्त कदम उठाया है। सितंबर माह में आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायतों की समीक्षा में यह सामने आया कि कई अधिकारियों ने अपेक्षित गुणवत्ता का काम नहीं किया। इसके चलते आठ विभागीय अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया। less than 1 minute read