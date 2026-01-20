स्कूटी-ई रिक्शा की नंबर प्लेट पर दौड़ते थे डंपर, पुलिस की आहट से खनन माफिया में हड़कंप, आकाओं के इशारे पर उड़ाए डिजिटल सबूत

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल फोन खंगाले तो कुछ फोन में चैट डिलीट मिली, जबकि कई फोन पूरी तरह लॉक हैं। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन सर्विलांस टीम को सौंप दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फोन का लॉक तोड़ने से डेटा नष्ट हो सकता है, इसलिए बेहद सतर्कता से रिकवरी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड से रेता-बजरी के ओवरलोड ट्रक अंतरराज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) चोरी कर अवैध रूप से शहर में लाए जाते थे। इससे माफिया को हर दिन लाखों रुपये का मुनाफा होता था।