20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

स्कूटी-ई रिक्शा की नंबर प्लेट पर दौड़ते थे डंपर, पुलिस की आहट से खनन माफिया में हड़कंप, आकाओं के इशारे पर उड़ाए डिजिटल सबूत

खनन माफिया के संगठित सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जब पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो आरोपी बुरी तरह बौखला गए। गिरफ्तारी के डर से सबसे पहले उन्होंने आपसी बातचीत के अहम सबूत मिटाने की कोशिश की और वाट्सएप चैट डिलीट कर दी।

1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 20, 2026

बरेली। खनन माफिया के संगठित सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जब पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो आरोपी बुरी तरह बौखला गए। गिरफ्तारी के डर से सबसे पहले उन्होंने आपसी बातचीत के अहम सबूत मिटाने की कोशिश की और वाट्सएप चैट डिलीट कर दी।

पुलिस के मुताबिक, ट्रक चालकों और लोकेटरों ने अपने आकाओं से संपर्क किया, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले मोबाइल से वाट्सएप चैट डिलीट करने के निर्देश मिले। उसी ग्रुप की चैट भी मिटा दी गई, जिस पर पूरा सिंडिकेट आपस में बातचीत करता था।

लॉक फोन खोलने में सतर्कता, डेटा रिकवरी की कोशिश

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल फोन खंगाले तो कुछ फोन में चैट डिलीट मिली, जबकि कई फोन पूरी तरह लॉक हैं। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन सर्विलांस टीम को सौंप दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फोन का लॉक तोड़ने से डेटा नष्ट हो सकता है, इसलिए बेहद सतर्कता से रिकवरी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड से रेता-बजरी के ओवरलोड ट्रक अंतरराज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) चोरी कर अवैध रूप से शहर में लाए जाते थे। इससे माफिया को हर दिन लाखों रुपये का मुनाफा होता था।

जांच टीम को कुचलने की कोशिश, 30-35 ट्रक एक साथ भागे

15 जनवरी को जब जांच टीम ने उत्तराखंड की ओर से आ रहे ट्रकों को रोका तो हालात बेकाबू हो गए। करीब 30 से 35 ट्रक एक साथ तेज रफ्तार में आए और टीम को कुचलने का प्रयास करते हुए मौके से निकल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीछा किया तो ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अब तक इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 19 ट्रक चालक और 5 लोकेटर शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 37 ट्रक समेत कुल 40 वाहनों को जब्त किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 09:07 pm

Published on:

20 Jan 2026 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / स्कूटी-ई रिक्शा की नंबर प्लेट पर दौड़ते थे डंपर, पुलिस की आहट से खनन माफिया में हड़कंप, आकाओं के इशारे पर उड़ाए डिजिटल सबूत

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोला बाजार चौक बना धोपेश्वर नाथ चौक, छावनी ऑडिटोरियम से अस्पताल, ई-ऑक्शन समेत बड़े फैसलों पर कैंट बोर्ड की मुहर

बरेली

रेल यात्री हो जाएं सतर्क… बरेली ब्लॉक से कई ट्रेनें रद्द, रूट बदले, भारत गौरव और इंटरसिटी ट्रेन भी प्रभावित, जानें पूरी अपडेट

बरेली

अतीक अहमद की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, बिना अनुमति 10 बीघा में हो रहा था विकास

बरेली

मौलाना के करीबी सपा पार्षद के भाई ने महिला बीएलओ से की गाली-गलौज, बोले- तुम बीजेपी की एजेंट हो

बरेली

जमीन कब्जे के सौदे में फंसा रिश्वतखोर लेखपाल, एंटी करप्शन ने रंगेहाथ दबोचा, विभाग में मचा हड़कंप

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.