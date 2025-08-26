Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी, फरमान मियाँ ने शराब की दुकानें बंद और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की उठाई मांग

जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन ख़ान (फरमान मियाँ) ने बताया कि मरकज़ी दारुल इफ्ता को बैंगलोर से प्राप्त शरई शहादत के आधार पर इस वर्ष 5 सितंबर को पूरे देशभर में ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 26, 2025

फरमान मियां (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन ख़ान (फरमान मियाँ) ने बताया कि मरकज़ी दारुल इफ्ता को बैंगलोर से प्राप्त शरई शहादत के आधार पर इस वर्ष 5 सितंबर को पूरे देशभर में ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी।

इस मौके पर शहर और ग्रामीण इलाकों में जुलूस-ए-मोहम्मदी, महफ़िल-ए-मिलाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फरमान मियाँ ने कहा कि यह दिन मुसलमानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह पैग़ंबर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन है, जिसे पूरी दुनिया में मोहब्बत और अकीदत के साथ मनाया जाता है। उन्होंने सभी अंजुमनों से अपील की कि जुलूस में डीजे का इस्तेमाल न किया जाए।

शराब की दुकानें बंद रखने और सफाई पर जोर

फरमान मियाँ ने जिलाधिकारी से अपील की कि इस दिन शहर की सभी शराब भट्टियां और अंग्रेज़ी शराब की दुकानें बंद रखी जाएं, ताकि माहौल की पवित्रता और धार्मिक गरिमा बनी रहे। साथ ही नगर निगम और प्रशासन से मांग की कि जुलूस मार्गों पर विशेष सफाई व्यवस्था की जाए। जगह-जगह पानी का छिड़काव कराया जाए। वहीं स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो।

अमन और भाईचारे का संदेश

फरमान मियाँ ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी का पैग़ाम अमन, इंसाफ और मोहब्बत है। समाज के सभी लोगों को चाहिए कि इस दिन भाईचारे और तहज़ीब की मिसाल पेश करें। उन्होंने प्रशासन से पूर्ण सहयोग की उम्मीद जताई और कहा कि यह पर्व सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश में गंगा-जमुनी तहज़ीब और भाईचारे का प्रतीक है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी, फरमान मियाँ ने शराब की दुकानें बंद और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की उठाई मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.