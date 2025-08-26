5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी, फरमान मियाँ ने शराब की दुकानें बंद और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की उठाई मांग

फरमान मियाँ ने जिलाधिकारी से अपील की कि इस दिन शहर की सभी शराब भट्टियां और अंग्रेज़ी शराब की दुकानें बंद रखी जाएं, ताकि माहौल की पवित्रता और धार्मिक गरिमा बनी रहे। साथ ही नगर निगम और प्रशासन से मांग की कि जुलूस मार्गों पर विशेष सफाई व्यवस्था की जाए। जगह-जगह पानी का छिड़काव कराया जाए। वहीं स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो।