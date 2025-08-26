5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी, फरमान मियाँ ने शराब की दुकानें बंद और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की उठाई मांग

बरेली। जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन ख़ान (फरमान मियाँ) ने बताया कि मरकज़ी दारुल इफ्ता को बैंगलोर से प्राप्त शरई शहादत के आधार पर इस वर्ष 5 सितंबर को पूरे देशभर में ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी।
इस मौके पर शहर और ग्रामीण इलाकों में जुलूस-ए-मोहम्मदी, महफ़िल-ए-मिलाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फरमान मियाँ ने कहा कि यह दिन मुसलमानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह पैग़ंबर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन है, जिसे पूरी दुनिया में मोहब्बत और अकीदत के साथ मनाया जाता है। उन्होंने सभी अंजुमनों से अपील की कि जुलूस में डीजे का इस्तेमाल न किया जाए।
फरमान मियाँ ने जिलाधिकारी से अपील की कि इस दिन शहर की सभी शराब भट्टियां और अंग्रेज़ी शराब की दुकानें बंद रखी जाएं, ताकि माहौल की पवित्रता और धार्मिक गरिमा बनी रहे। साथ ही नगर निगम और प्रशासन से मांग की कि जुलूस मार्गों पर विशेष सफाई व्यवस्था की जाए। जगह-जगह पानी का छिड़काव कराया जाए। वहीं स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो।
फरमान मियाँ ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी का पैग़ाम अमन, इंसाफ और मोहब्बत है। समाज के सभी लोगों को चाहिए कि इस दिन भाईचारे और तहज़ीब की मिसाल पेश करें। उन्होंने प्रशासन से पूर्ण सहयोग की उम्मीद जताई और कहा कि यह पर्व सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश में गंगा-जमुनी तहज़ीब और भाईचारे का प्रतीक है।