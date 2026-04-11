डिजिटल अरेस्ट का खेल आठवीं के छात्र ने किया फेल, अब बनेगा पुलिस साइबर जागरूकता का ब्रांड एंबेसडर

बरेली। एक तरफ साइबर ठगों का जाल और दूसरी तरफ आठवीं का छात्र… लेकिन बाजी पलट दी तन्मय ने। ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर 10 घंटे तक परिवार को डराने वाले ठगों की चाल इस बच्चे की सूझबूझ के आगे फेल हो गई। 6 लाख की ठगी से परिवार को बचाने वाले तन्मय को जोन सभागार में एडीजी रमित शर्मा और एसएसपी अनुराग आर्य ने सम्मानित कर साइबर जागरूकता का ब्रांड एंबेसडर बनाने का ऐलान किया है।