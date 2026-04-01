मीठी गोली, बड़ा असर: होम्योपैथी बनी हेल्थ का नया ट्रेंड, कोविड से लेकर खेत और पशुओं तक असरदार

इस क्रांतिकारी सोच के जनक सैमुअल हैनिमैन की जयंती पर दुनिया भर में इस पद्धति की उपयोगिता और प्रभाव पर चर्चा हो रही है। 1755 में जर्मनी में जन्मे हैनिमैन ने आधुनिक चिकित्सा की कठोरता से त्रस्त होकर होम्योपैथी की नींव रखी। आज यह पद्धति विश्वभर में लाखों लोगों के इलाज का माध्यम बन चुकी है और समग्र स्वास्थ्य—शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन—पर जोर देती है।