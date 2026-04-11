पिपिंग सेरेमनी: पंकज श्रीवास्तव बने एडिशनल एसपी, एडीजी और एसएसपी ने बैज लगाकर किया सम्मानित

पंकज कुमार श्रीवास्तव बरेली में सीओ सिटी तृतीय और प्रथम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, संवेदनशील मामलों की जांच और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से मकर संक्रांति, उर्स आला हजरत और कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में उनकी सक्रियता और रणनीतिक नेतृत्व को सराहा गया। वहीं जनवरी 2025 में आयोजित धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। भीड़ प्रबंधन से लेकर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी तक, हर स्तर पर उनकी कार्यशैली प्रभावी रही।