करोड़ों का डिफाल्टर निकला हेलो कैफे एंड बार का मालिक, बैंक की सील तोड़ी, फिर कर लिया कब्जा, एफआईआर दर्ज

आरोप है कि 31 मार्च की रात और फिर 1 अप्रैल की तड़के करीब 2 बजे संचालकों ने 15-16 लोगों के साथ मिलकर बैंक का ताला और सील तोड़ दी। इसके बाद अवैध रूप से दोबारा कब्जा कर हेलो कैफे एंड बार का संचालन शुरू कर दिया गया।

घटना के दौरान निगरानी कर रही एजेंसी के तीन सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें मौके से भगा दिया गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने बैंक की कार्रवाई और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।