मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज : लीज के खेल में बड़ा खुलासा, होटल कारोबारी-एडवोकेट समेत पार्टनर्स का नाम मुकदमे में खोलेगी पुलिस

कोतवाली पुलिस अब मुकदमे में नए नाम जोड़ने की तैयारी में है। संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और फर्म के खातों की भी जांच होगी। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने साफ कहा कि जो भी इस पूरे खेल में शामिल पाया जाएगा, उसका नाम मुकदमे में जोड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। अभी मुकदमे में हरीश अरोड़ा का नाम है। इसके अलावा एक होटल कारोबारी और उनके पार्टनर्स रामबाबू सिंह और रविंदर का नाम भी मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। आरोप है कि कॉलेज की बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर लीज पर देकर बड़ा खेल किया गया। इसके बाद शहर के बीचोंबीच इस जमीन पर चहारदीवारी खड़ी कर कब्जा कर लिया गया। लंबे समय तक प्रशासन और सिस्टम की चुप्पी ने इस खेल को और आसान बना दिया।