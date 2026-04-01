सिर्फ एक इमोजी… और दोस्त बना जल्लाद, रील्स के झगड़े में पटरी पर पटक-पटक कर ले ली अमन की जान

समद ने अमन को मिलने के बहाने सिटी स्टेशन के पास बुलाया। दोनों बातचीत करते हुए बंद पड़े रेलवे क्वार्टर तक पहुंच गए। वहीं पर विवाद बढ़ा और समद ने अमन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि समद ने अमन को उठाकर रेलवे पटरी पर पटक दिया, जिससे उसके गले में गंभीर चोट आई। इसके बाद भी वह नहीं रुका और पीठ व छाती पर लात-घूंसों से हमला करता रहा। जब अमन की मौत हो गई, तो समद ने शव को खींचकर खंडहर में ले जाने की कोशिश की। सफल न होने पर उसे पीठ पर उठाकर बंद क्वार्टर में ले गया और स्लैब के नीचे छिपा दिया। बुधवार सुबह अमन का शव वहीं बरामद हुआ।