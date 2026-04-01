मिनी बैंक संचालक को दौड़ाकर घेरा, लोहे की रॉड से सिर कुचलकर सरेआम हत्या, जानें क्या है पूरा मामला

हमले से घबराकर सतेंद्र बाइक से मौके से भागा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रोडवेज के पास उसे घेर लिया गया और सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। गंभीर चोट लगते ही वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। घायल सतेंद्र को निजी एंबुलेंस से बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले भाई सुरेंद्र की तहरीर पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।