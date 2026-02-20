जिला बदर के बाद भी वसूली सिंडिकेट एक्टिव… स्पा संचालिका से मांगी रंगदारी, ऋषभ ठाकुर समेत 5 पर एफआईआर

दो दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में स्पा सेंटर के भीतर लड़कियों को दिखाने, रकम तय करने और एंट्री फीस की बातचीत रिकॉर्ड होने का दावा किया गया। वीडियो में संचालिका के बुलाने पर युवतियों के आने-जाने और ग्राहकों के सामने बातचीत के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आरोप लगाए गए कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा था। वीडियो वायरल होते ही बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और सेंटर पर ताला लगवा दिया। हालांकि पुलिस ने तत्काल किसी बड़ी कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि मौके पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।