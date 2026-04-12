तीन से ज्यादा मौत वाला हर हादसा बनेगा स्पेशल केस, SSP बोले हर मौत का होगा हिसाब, नपेंगे थानेदार

‘रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेक्शन’ योजना के तहत रूट प्लानिंग, डायवर्जन और पीक आवर मैनेजमेंट को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्ट बनाने और हादसों को रोकने के लिए हर स्तर पर मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी।

बेहतर काम पर इनाम, भोजीपुरा टीम को 25 हजार का पुरस्कार

सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल में बेहतर प्रदर्शन करने पर भोजीपुरा की सीसी टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया गया। एसएसपी ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिलेगा और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई तय है।