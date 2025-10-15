बीडीए में हर गुरुवार ‘मानचित्र दिवस’, नक्शा पास कराना होगा अब आसान और तेज, जाने कैसे

बीडीए ऑफिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। बीडीए ने शहर के भवन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी पहल की है। अब हर गुरुवार बीडीए कार्यालय में ‘मानचित्र दिवस’ आयोजित किया जाएगा। इस दिन भवन निर्माण के लिए प्रस्तुत किए गए नक्शों की जांच और स्वीकृति प्राथमिकता के साथ की जाएगी, ताकि भवन मालिक लंबी प्रक्रिया में फंसे बिना अपने नक्शों को जल्दी पास करा सकें।
बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए. मनिकंडन ने बताया कि यह नई व्यवस्था हाल ही में लागू किए गए बिल्डिंग बायलॉज के तहत शुरू की गई है। इसके चलते लगभग 78 प्रतिशत भवन मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा। नक्शा पास कराने की लंबी और पेचीदा प्रक्रिया अब काफी हद तक आसान हो जाएगी। साथ ही, जो भवन स्वामी पहले कंपाउंडिंग या नक्शा संबंधित जटिलताओं के कारण परेशान रहते थे, उन्हें भी इस पहल से राहत मिलेगी।
बीडीए का कहना है कि इस पहल से न केवल नक्शों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगेगी। भवन मालिकों से अपील की गई है कि वे गुरुवार को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीडीए कार्यालय पहुंचे, ताकि उनके नक्शों की त्वरित जांच और स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके।
इस पहल से शहर में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भवन स्वामियों को सुविधाजनक और आसान सेवा मिलेगी। बीडीए का मानना है कि इससे शहर के निर्माण कार्यों में नियमन मजबूत होगा और भवन मालिकों को भी सरकारी प्रक्रिया का बोझ कम महसूस होगा।
