बीडीए में हर गुरुवार ‘मानचित्र दिवस’, नक्शा पास कराना होगा अब आसान और तेज, जाने कैसे

बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए. मनिकंडन ने बताया कि यह नई व्यवस्था हाल ही में लागू किए गए बिल्डिंग बायलॉज के तहत शुरू की गई है। इसके चलते लगभग 78 प्रतिशत भवन मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा। नक्शा पास कराने की लंबी और पेचीदा प्रक्रिया अब काफी हद तक आसान हो जाएगी। साथ ही, जो भवन स्वामी पहले कंपाउंडिंग या नक्शा संबंधित जटिलताओं के कारण परेशान रहते थे, उन्हें भी इस पहल से राहत मिलेगी।