फर्जी आधार, सीसीटीवी फुटेज और धर्म की आग: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हमले की जांच में खुले नए सबूत

एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ आशुतोष शिवम्, इंस्पेक्टर कोतवाली अमित पांडे, सर्विलांस टीम और एसओजी ने घटना के तुरंत बाद बरेली शहर से लेकर सीमाई इलाकों तक जाल बिछा दिया।

पुलिस ने तीन हजार से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बदमाशों की आवाजाही, ठहराव और रेकी के सुराग मिले। इन्हीं फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों का पूरा रोडमैप तैयार किया गया। नतीजा यह रहा कि बरेली पुलिस की इनपुट पर यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ कर दो शूटरों को ढेर कर दिया।