आगरा से बरेली तक फर्जी दवा नेटवर्क का पर्दाफाश, तीन फार्मा एजेंसियों के लाइसेंस सस्पेंड, एक पर मुकदमा दर्ज

अस्सिस्टेंट कमिश्नर ड्रग संदीप कुमार ने बताया कि आगरा प्रकरण सामने आने के बाद जिले में सघन जांच अभियान चलाया गया था। कई एजेंसियों से संदिग्ध दवाएं बरामद हुईं, जिन्हें सर्वे सैंपलिंग के लिए फार्मा कंपनियों को भेजा गया। अब 120 एमजी दवा की रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसमें कंपनी ने साफ लिखा है कि यह दवा हमारे प्लांट की बनी ही नहीं है। यह साबित करता है कि दवाएं किसी ठग नेटवर्क ने बनाईं और असली ब्रांड की पैकिंग लगाकर एजेंसियों को सप्लाई की गईं। जांच में तीनों एजेंसियों के बिल, सप्लाई रिकॉर्ड, पेमेंट ट्रेल और जीएसटी विवरण सब कुछ खंगाला गया। अधिकांश रिकॉर्ड मेल नहीं खाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एजेंसियों ने आगरा से आई नकली दवाएं खरीदकर फुटकर मेडिकल स्टोरों तक पहुँचाईं। इसके बाद तीनों का लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया गया।