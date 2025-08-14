500 रुपये में बिक रही थी एसएसपी, सीएमओ और डीआईओएस के नाम की नकली मुहरें, आर्मी इंटेलीजेंस और पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपी अमानुद्दीन, निवासी बड़ा पुल, कोतवाली थाना क्षेत्र ने बताया कि उसने बरेली कॉलेज से बी.कॉम किया है और कुतुबखाना में मोहर बनाने का काम करता था। पत्नी की मौत के बाद वह मोटी कमाई के लालच में नकली मुहर बनाने और बेचने लगा। वह घर पर लगी मशीन से असली मुहर की हूबहू नकली कॉपी तैयार कर लेता और ₹500 से ₹1000 तक में बेच देता।