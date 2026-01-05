फर्जी ट्रेडिंग फर्मों और आधार-पैन की चोरी से करोड़ों का काला खेल, बरेली में हवाला नेटवर्क बेनकाब, दो गिरफ्तार

बरेली। भुता क्षेत्र में पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। ये आरोपी भोली-भाली जनता को जाल में फंसाकर उनके आधार और पैन कार्ड हासिल करते थे और फिर उन्हीं दस्तावेजों से बैंक में फर्जी म्यूल अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपये के हवाला धन का लेन-देन कर रहे थे।
सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शाहिद पुत्र जमील अहमद, निवासी ग्राम केसरपुर थाना भुता और अमित गुप्ता पुत्र रामधुन गुप्ता, निवासी सुनारो वाली गली काकर टोला थाना बारादरी शामिल हैं। दोनों के खिलाफ थाना भुता में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि हवाला कारोबार से जुड़े दोनों आरोपी कस्बा भुता में सक्रिय हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने उदयपुर पुलिया के पास जाल बिछाया और दोपहर करीब 11:50 बजे दोनों को मौके से दबोच लिया। तलाशी में शाहिद के पास से ओपो मोबाइल फोन व 3000 रुपये नकद और अमित के पास से रेडमी मोबाइल फोन व 3000 रुपये नकद बरामद किए गए।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले राज उगले। उन्होंने बताया कि वे लोगों को व्यापार में मुनाफा दिलाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज ले लेते थे। इसके बाद फर्जी कागजात तैयार कर एचडीएफसी बैंक और पंजाब सिंध बैंक में म्यूल अकाउंट खुलवाए जाते थे। इन खातों की चेकबुक और बैंक से जुड़ी सभी जानकारियां आरोपी अपने पास रखते थे और उन्हीं खातों के जरिए हवाला की करोड़ों रुपये की रकम इधर-उधर की जाती थी।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सिर्फ खातों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने मेसर्स सत्य साहब ट्रेडर्स, महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, महाकाल ट्रेडर्स और सुमित ट्रेडर्स जैसी कई फर्जी ट्रेडिंग फर्में भी खड़ी कर रखी थीं। इन फर्मों के नाम पर काले धन को सफेद करने और हवाला की रकम को खपाने का खेल चल रहा था। एसपी साउथ अंशिका वर्मा का दावा है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े और बड़े नामों का पर्दाफाश किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग