फर्जी ट्रेडिंग फर्मों और आधार-पैन की चोरी से करोड़ों का काला खेल, बरेली में हवाला नेटवर्क बेनकाब, दो गिरफ्तार

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले राज उगले। उन्होंने बताया कि वे लोगों को व्यापार में मुनाफा दिलाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज ले लेते थे। इसके बाद फर्जी कागजात तैयार कर एचडीएफसी बैंक और पंजाब सिंध बैंक में म्यूल अकाउंट खुलवाए जाते थे। इन खातों की चेकबुक और बैंक से जुड़ी सभी जानकारियां आरोपी अपने पास रखते थे और उन्हीं खातों के जरिए हवाला की करोड़ों रुपये की रकम इधर-उधर की जाती थी।