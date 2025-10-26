लीलौर झील पर फैमिली ट्रेन का आगाज, 28 अक्तूबर से सैलानी उठा सकेंगे मजा, यूपी सरकार के मंत्री करेंगे उद्घाटन

इस महाभारतकालीन झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय मंत्री धर्मपाल सिंह को जाता है। झील के सुंदर और साफ बनाए जाने की निगरानी खुद डीएम अविनाश सिंह कर रहे हैं। डीएम के निर्देश पर झील में हमेशा पानी की भरपूर व्यवस्था के लिए पंप भी लगाए गए हैं। इस साल 15 अगस्त को मंत्री और डीएम ने झील में नौका विहार का शुभारंभ किया था। अब फैमिली ट्रेन का आगाज होने जा रहा है।